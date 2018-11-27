مهرجان المختار الثقافي يختتم أعماله في بلدية سلوق

سلوق 27 نوفمبر 2018 (وال) – اختتم بجامعة سلوق مهرجان المختار الثقافي الأول والذي انطلقت أعماله يوم أمس الثلاثاء بحضور السيد رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية المؤقتة، السيد جمعة الفاخري.

وتخلل اختتام المهرجان افتتاح معرض للكتاب يفتح أبوابه للزائرين لمدة أسبوع و معرض آخر للتراث الشعبي عرضت به آثار تعود إلى مئات السنين ومقتنيات شعبية وأسلحة قديمة تعود إلى الحرب العالمية الثانية وجدت مدفونة بالصحراء الليبية، إضافة لمعرض آخر للرسوم والفنون التشكيلية في إحدى قاعات الكلية.

وعقب ذلك انتقل الحضور إلى قاعة الاجتماعات بالجامعة للاستماع إلى الأصبوحة الشعرية التي افتتحها الشاعر أحمد الفاخري ألقى فيها قصيدة ترحيبا بالحضور، وبعد ذلك جاء دور الشاعرة خديجة بسيكري لتلقي قصيدة وكلمات عددت فيها مناقب مدينة سلوق ودورها في تحرير الوطن مؤكدة أن سلوق منبع الشعر وقبلة الشعراء.

ثم ألقى الشاعر ناصر ديهوم قصيدة رثاء لشهداء الوطن كما دعت قصيدته إلى توحيد الصف وطي صفحة الماضي والدفاع عن الوطن وبذل المال والأنفس دفاعا عن ترابه.

واختتم الأصبوحة الشعرية الشاعر جمعة الفاخري بقصيدة بالفصحى لتكون ختام لأعمال مهرجان المختار الثقافي الأول بسلوق.

وفي كلمة لوكالة الأنباء الليبية قال رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، السيد جمعة الفاخري :”إن اليوم خصص لافتتاح معرضي الكتاب والمقتنيات الأثرية، وجامعة سلوق احتضنت المهرجان الأول وستحتضنه سنويا في مثل هذا الوقت وهذا المهرجان للتعريف بتاريخ الجهاد الليبي ولإبراز ماضي سلوق ودورها في الجهاد قديما وحديثا”.

ومن جهته، قال عميد كلية العلوم والزراعة جامعة سلوق الدكتور سالم الفلاح إن مهرجان المختار الثقافي سيقام سنويا في الجامعة.

وأثنى الفلاح على الحضور والمثقفين والكتاب والشعراء الذين شاركوا بفعاليات المؤتمر وعلى كل من ساهم في إنجاح المهرجان الأول للثقافة ببلدية سلوق.( وال – سلوق ) ع م / س ع

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