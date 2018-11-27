لنقي: الرئاسي الحالي سيصبح مجلساً تسييرياً حتى تسليم السلطة للرئاسي الجديد

ليبيا – عدّ عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أمس الإثنين ما حققه البرلمان في جلسته الرسمية من إعادة هيكلة المجلس الرئاسي خطوة تاريخية مهمة نحو توحيد السلطة التنفيذية وإنهاء الأجسام الموازية.

لتفي أعتبر في تصريح “لقناة روحها الوطن”ما إتخذه البرلمان في طريق الإستقرار وتهيئة الظروف المناسبة للاستحقاقات الديمقراطية التي تشمل الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على قاعدة دستورية صحيحة.

وأضاف لنقي أن ما قام به البرلمان بما يتعلق بالاتفاق السياسي والاجراءات التي ستتبعها ستمكن البلاد من تشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة منفصلة عن المجلس الرئاسي الجديد لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي الحالي سيصبح مجلساً تسييرياً إلى حين تسليم السلطة للمجلس الرئاسي الجديد.

لنقي شدد على أن مجلس الدولة حتى الآن لم يصدر عنه أي ترشيحات للمجلس الرئاسي الحالي، نافياً تقديم أي أسماء سواء من مجلس النواب أو الدولة أو حتى سفير ليبيا لدى المغرب عبد المجيد سيف النصر كما يشاع عبر بعض وسائل الإعلام.

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