بحث الأمور الأمنية وخطورتها على الشركات النفطية والواحات

أخار ليبيا24

استعرض مدير أمن أوجلة أجخرة ، ومدير فرع الأمن الداخلي الواحات ، ومدير الشؤون الأمنية ، ومدير مكتب الأمن بمديرية جالو مع مراقبي الحقول الأمور الأمنية وخطورتها على الشركات النفطية والواحات.

وبحث المجتمعون أمس الاثنين الصعوبات التي تواجه الشركات من الناحية الأمنية ووضع حلول ودعم المشاكل لتأمين وسلامة المستخدمين والشركات.

وشدد مدير مديرية أمن جالو المقدم “خالد العبار” على ضرورة تجديد إجراءات السيارات التابعة للشركات النفطية الواقعة في نطاق الواحات.

وتشهد مدينة جالو هذه الأيام انتشار دوريات قسم النجدة واستيقافات داخل وخارج المدينة للحفاظ على أمن المواطن.

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