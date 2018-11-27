السراج يبحث ملف الديون المتراكمة بملف العلاج في الخارج

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ودائع العلاج بالخارج والإجراءات اللازمة لتسريع تحويلها، إلى جانب ملف الديون المتراكمة على الدولة الليبية بملف العلاج في الخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الثلاثاء مع وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة، ووكيل وزارة الصحة، بالإضافة إلى مدير إدارة مراقبة القطاع العام.

كما تناول الاجتماع إجراء تعديلات على عدد من القرارات الخاصة بالترتيبات المالية.

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