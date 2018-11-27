معتيق يوجه باستكمال المشاريع الخاصة بإيصال المياه لكافة المناطق

شدد النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، على ضرورة استكمال المشاريع الخاصة بإيصال المياه للمناطق نظراً لأهميتها.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمياه والموارد المائية عبدالله السني، حيث استعرض خلال الاجتماع برنامج عمل الهيئة والخطط المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة في مختلف المدن الليبية، منها معالجة المختنقات المتعلقة بتوفير المياه في بعض المدن والمناطق، بالإضافة للمشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الهيئة، منها عدم القدرة لتشغيل محطات الصرف الصحي.

من جهته، وجه معيتيق بضرورة البدء في معالجة المختنقات المتعلقة بتصريف مياه الأمطار في المدخل الشرقي والغربي لمدينة طرابلس” البيفي، الغيران”، والعمل على توفير احتياجات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي لتتمكن من القيام بالمهام الموكلة لها.

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