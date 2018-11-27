مصادر 218 تؤكد اغتيال عبد الهادي عوينات

أكدت مصادر لــ218 الأخبار التي تفيد بمقتل أحد قيادات كتيبة ثوار طرابلس سابقا عبدالهادي عوينات في العاصمة أمس الاثنين.

عوينات كان في تونس التي سافر لها بعد الحرب التي شهدتها طرابلس مع اللواء السابع، حيث عاد أمس إلى طرابلس وكان برفقته قيادات من الكتيبة، أبرزهم جلال الورشفاني وأسامة طيطش الذي اختفى رفقة محمد النعمي بعد ضمانات أعطيت لهم بإمكانية العودة إلى طرابلس في حين أخلي سبيل جلال الورشفاني في وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن تصفية عوينات تمت خارج أسوار مطار امعيتيقة، ويرجح أن تكون بالقرب من مثلث النادي الدبلوماسي بمنطقة عين زارة.

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