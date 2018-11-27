اخبار ليبيا الان

مصادر 218 تؤكد اغتيال عبد الهادي عوينات

تم النشر منذُ 35 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مصادر لــ218 الأخبار التي تفيد بمقتل أحد قيادات كتيبة ثوار طرابلس سابقا عبدالهادي عوينات في العاصمة أمس الاثنين.

عوينات كان في تونس التي سافر لها بعد الحرب التي شهدتها طرابلس مع اللواء السابع، حيث عاد أمس إلى طرابلس وكان برفقته قيادات من الكتيبة، أبرزهم جلال الورشفاني وأسامة طيطش الذي اختفى رفقة محمد النعمي بعد ضمانات أعطيت لهم بإمكانية العودة إلى طرابلس في حين أخلي سبيل جلال الورشفاني في وقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى أن تصفية عوينات تمت خارج أسوار مطار امعيتيقة، ويرجح أن تكون بالقرب من مثلث النادي الدبلوماسي بمنطقة عين زارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك