تعاون أمني بين مديرية أمن الجفارة والشرطة الكهربائية لحماية مؤسسات شركة الكهرباء

عقد مدير أمن الجفارة العميد ناصر إلطيف اجتماعًا مشترك مع مدير الإدارة العامة للشرطة الكهربائية العميد على الفيتورى بمقر الشركة العامة للكهرباء بمنطقة السواني رفقة عدد من المهندسين وعضو عن بلدية السواني.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التعاون الأمني مع الإدارة في حماية وتأمين مؤسسات شركة الكهرباء.

كما عُقد على هامش هذا الاجتماع اجتماعًا ثاني مشترك مع جميع رؤساء الأجهزة الأمنية بالمنطقة وعدد من منتسبى المديرية والأجهزة الأمنية لبحث وضع خطة أمنيه مشتركه لحماية وتأمين منطقة السواني والكريميه وتفعيل جميع التمركزات والدوريات الأمنية.



من جانبه أكد مدير إدارة الشرطة الكهربائية أنه سوف ينقل طلبات مدير أمن الجفارة بشأن العمل والاستعجال على صيانة الإنارة بالطرقات العامة وذلك بناء على شكاوى أتت من المواطنين إلى مدير الشركة العامة للكهرباء.

