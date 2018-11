محاضرة حول «الإدارة الأمريكية» الاحترافية لموظفي «العامة للثقافة»

في إطار الرفع من كفاءة موظفي ديوان الهيئة العامة للثقافة، نظمت صباح اليوم الثلاثاء بقاعة بلد الطيوب محاضرة بعنوان ” الإدارة الأمريكية” إدارة المشاريع الاحترافية وطريقة دمجها في إدارتنا الليبية ،والتي ألقاها “سيد محمد عجاج” مدير إدارة المشروعات بمكتب الثقافة قصر بن غشير.

بحضور كل من أعضاء اللجنة التسييرية بالهيئة العامة للثقافة، السادة محمد الهدار، وعبدالحكيم القيادي، وأعضاء من المجلس البلدي قصر بن غشير، وعضو المجلس البلدي الحوامد، وعدد من مدراء وموظفي الإدارات المستهدفين بالدورة بديوان الهيئة .

وألقى عضو اللجنة التسييرية بالهيئة محمد الهدار كلمة بالمناسبة رحب في بدايتها بالجمع الكريم، مؤكداً حرص الهيئة على تنفيذ مثل هذه المحاضرات وورش العمل التي تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين داخل ديوان الوزارة والإرتقاء بعقولهم إلى الإبداع والإبتكار وتحثهم على المزيد من بدل الجهد.

وتناولت المحاضرة التعريف بالإدارة الأمريكية مفهومها ومدخلاتها وأدواتها ومخرجاتها، وأركانها ، ومفهوم المشروع، وكيفية إدارته، وأركان الإدارة الامريكية الخمس “البدء – التخطيط – التنفيذ – المتابعة والتحكم- الإنهاء”.

والحقيبة الاستثمارية وإدارتها والعوامل المؤثرة في المشروع.

يشار إلى أن هذه المحاضرة تستهدف جميع الوزارات والهيئات بحكومة الوفاق الوطني.

