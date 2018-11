رئيس «بلدية بنغازي» يتابع أعمال رصف شارع السودان بمنطقة بوهديمة

المتوسط:

قام صباح اليوم الثلاثاء رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري بجولة تفقدية لمتابعة مشروع رصف، شارع السودان بمنطقة بوهديمة، الذى يبلغ طوله 920 متر، شامل اعمال الإنارة و الأكتاف الخراسانية و الطلاء.

ورافق في هذه الجولة كلا من مدير مكتب مشروعات بلدية بنغازي و مدير شركة اكاكس للمقاولات

وفى هذا الشأن أصدر رئيس المجلس التسييرى تعليماته على ضرورة انجاز هذا المشروع وفق الجدول الزمني المحدد الذى لا يتجاوز مدة أسبوعان وبالمواصفات المتعاقد عليها .

