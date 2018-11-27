بالفيديو | صالح: تعديل الاعلان الدستوري إجراء صحيح وقانوني ومن له إعتراض عليه اللجوء للقضاء

ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الثلاثاء على أن إجراء التعديل الدستوري العاشر من قبل البرلمان يوم أمس الاثنين وبتصويت 118 نائب من أصل 119 هو إجراء صحيح ، مبيناً بأن النصاب القانوني وهو الثلثين زائد واحد لاجراء التعديل الدستوري هو 115 نائب .

المستشار صالح أوضح في تصريح صحفي نشره المركز الاعلامي بمجلس النواب بأن ما قاموا به يوم أمس إجراء صحيح مثبت بالمستندات ، مرجعاً ما قاموا به الى الرغبة في توحيد السلطة التفيذية حيث أقروا تضمين تعديل المجلس الرئاسي ليكون رئيس ونائبين بعد انتخابشخصيات جديدة من كل اقليم.

وأشار إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد اليوم تقتضي بأن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته ةاتخاذ بعض الخطوات من أجل مصلحة الوطن ، داعياً من له مصلحة في الطعن بقرار النواب إلى اللجوء إلى القضاء ليكون القضاء هو الفيصل .

واعتبر صالح بأن التشكيك في عمل مجلس النواب أمر غير صحيح وسيؤدي غلى شقاق بين الليبيين ، مؤكداً بأن تعديل الدستور في الجلسة الماضية إجراء صحيح يتحمل مسؤوليته بشكل شخصي .

وقال صالح بأن النصاب هو 115 نائب وأن هناك أشخاص محسوبين على مجلس النواب ومنهم رئيس الرئاسي فائز السراج وعضو الرئاسي علي القطراني والنواب المقاطعين منذ أكثر من سنة ونصف ، داعياً إلى عدم الاستماع لهؤلاء المتغيبين الذين سبب تغيبهم إلى تأخير الخروج من الازمة السياسية الراهنة.

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