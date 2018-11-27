المجلس الأعلى لقبيلة أزوية يطالب بتقديم الدعم لمدينة تازربو

تازربو-العنوان

أكد المجلس السياسي والاجتماعي الأعلى لقبيلة أزوية تبعيته لشرعية مجلس النواب والحكومة المؤقتة، كما أكد تأييده للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.

وطالب المجلس، في بيان أصدره يوم الأحد بشأن الهجوم الإرهابي على مدينة تازربو، الحكومة المؤقتة بالاهتمام بواحة تازربو باعتبارها منبع النهر الصناعي المغذي لمناطق الساحل وأحد منابع النفط والغاز، وعدم تهميشها وتزويدها بوسائل الدفاع والمواجهة كغيرها من المدن الليبية.

كما طالب المجلس، بسرعة تنفيذ مهبط تازربو لاستخدامه في العمليات العسكرية وصيانة مطار الخروبة وصيانة قاعدة السارة العسكرية لاستخدامها في تأمين الجنوب الشرقي.

ودعا المجلس، إلى تزويد مستشفى تازربو العام بالمواد الطبية العاجلة والعناية بالجرحى ومنحهم فرص العلاج بالداخل والخارج.

كما دعا إلى الاهتمام بمتابعة أسرى تازربو والبحث عنهم، والذين اختطفوا من قبل الجماعات الإرهابية خلال الهجوم عليها يوم السبت الماضي.

وطالب المجلس، القيادة العامة للقوات المسلحة، بإنشاء كتيبة باسم “شهداء تازربو” ومقر ها بلدية تازربو لحمايتها من أي اعتداء.

ووجه المجلس، في ختام بيانه، الشكر لجميع من هبّ لنجدة مدينة تازربو خلال العدوان الإرهابي من المناطق المجاورة لها.

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