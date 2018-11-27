صحة المؤقتة تبحث سير الخدمات الصحية والطبية بمدينة درنة

ليبيا – عقد وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب أمس الاثنين اجتماعاً مع المدير المساعد لإدارة الخدمات الصحية درنة إبراهيم عزوز لبحث سير الخدمات الصحية والطبية وسبل تقديم الدعم وحصول المواطنين على الرعاية الصحية الأولية داخل المدينة.

المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة العديد من الموضوعات الهامة والمشاكل التي تعاني منها كافة المنشآت الصحية والطبية بمدينة درنة من الناحية الإدارية والمالية والطبية.

وتناول عقوب حزمة من المواضيع أبرزها متابعة استكمال صيانة المرافق الصحية وسير عملها وتحسين الأوضاع الصحية وتفعيل معهد لتنمية القوى العاملة الطبية بمدينة درنة.

وأكد على ضرورة اتخاذ عدة تدابير وآليات التعاون اليومي والمستمر فيما بين القطاعات الصحية بالمدينة إلى جانب تحديد الاحتياجات الفعلية متعهداً بتذليل كافة الصعاب للرقي بمستوى الخدمات الصحية داخل مدينة درنة وما جاورها.



بدوره قدم المدير المساعد لإدارة الخدمات الصحية درنة لوكيل وزارة الصحة تقريراً احصائياً عن خدمات إدارة الخدمات الصحية درنة بالمرافق الصحية والعيادات المجمعة خلال عام 2018، مؤكداً على عودة كافة المراكز الصحية بدرنة وما جاورها للعمل بقوة وتقديم كافة الخدمات الرعاية الصحية الأولية باستثناء المركز الصحي محمد جبر لوقوعه بمنطقة الاشتباكات في وسط المدينة.



وأشار عزوز إلى أنه تم إرسال عدد من القوافل الطبية إلى بلدة عين مارة والأثرون لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين.

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