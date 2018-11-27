إيطاليا تخصص قيمة للطوارئ بهدف توفير الدعم للمناطق الأكثر احتياجاً في ليبيا

ليبيا – أكدت إيطاليا على إستمرارها في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي حيث خصصت مؤخراً قيمة للطوارئ لتوفير الدعم في المناطق الأكثر احتياجاً.

السفارة الإيطالية أوضحت بحسب تغريدة لها على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أنها قدمت 2 مليون يورو الى برنامج الأغذية العالمي لضمان وصول الاغذية للفئة الأكثر استضعافاً.

وركزت إيطاليا على مناطق أخرى بحاجة إلى تدخلات إنسانيةفقدمت 500 الف يورو للجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف تحسين الخدمات الأولية وتوفير الأدوية لمناطق الجفرة، وادي الشاطئ ومرزق.

وأشارت السفارة الإيطالية إلى تخصيصها 500 الف يورو الى منظمة الصحة العالمية في ليبيا لتحسين مرافق المياة و المعدات الطبية لصالح 12 مركز طبي “بنغازي،مصراتة،سبها و طرابلس”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية