العريبي: “رئاسي” جديد خلال أقل من شهر

وصف عضو مجلس النواب النائب عيسى العريبي، جلسة مجلس النواب، الاثنين، التي أقر خلالها التعديل الدستوري من قانون الاستفتاء، بـ”التاريخية”.

وقال العريبي، في تصريح، إن مجلس النواب نجح بالتصويت على جميع الاستحقاقات التشريعية في جلسة كاملة النصاب من أجل الانتقال من المرحلة المؤقتة الى المرحلة الدائمة.

وأضاف العريبي أن مشاورات تجرى الآن بين التجمعات الانتخابية المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عن كل إقليم من أجل اختيار المجلس الرئاسي الجديد المتكون من رئيس ونائبين.

وبين أنه وخلال أقل من شهر من المشاورات سيتم الاتفاق على سلطة تنفيذية جديدة تتوحد بموجبها جميع المؤسسات من أجل تحسين الوضع الاقتصادي، والحد من التدخلات الخارجية، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية الجديدة ستشرف على الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.

وطالب العريبي من الجميع دعم هذه الخطوات التي سوف تؤدي إلى خروج البلاد من النفق المظلم إلى النور، على حد وصفه.

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