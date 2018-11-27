المسماري: الارهابيين في ليبيا يتلقون دعماً سياسياً من دولتي قطر وتركيا

ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري إن هناك معلومات وأخبار تفيد بتنفيذ تنظيم “داعش” هجوماً على تازربو والقبض على شخص يرتدي الزي العسكري في منطقة النخيل غرب منطقة تازربو حيث تم التحفظ عليه من قبل سكان المدينة ومن المحتمل أن يكون تابعاً للتنظيم.

المسماري نفى خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”150 دقيقة” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد المعلومات المتداولة حول قيام “داعش” بتنفيذ هجوم آخر بالمدينة، لافتاً إلى أن هناك معلومات تشير لإستعداد التنظيم للهجوم مرة أخرى على المدينة لذلك مديرية أمن المدينة وقوات الجيش مستعدة لمواجهة أي هجوم .

وأكد على أن الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه والتحفظ عليه من قبل أهالي المنطقة لم تعرف هويته للآن، مشيراً إلى أنه سيتم معرفة كامل المعلومات بعد التحقيق معه.

ولفت إلى تواصلهم المستمر مع آمر المنطقة العسكرية الكفرة وضباط المنطقة ومدير أمن تازربو، معتبراً أن ردة الفعل على الهجوم الأول الذي إستهدف تازربو كانت ضربة قوية للتنظيم والآن القيادة العامة أصدرت أمراً بتشكيل كتيبة دفاع محلي خاصة بمنطقة تازربو بالتنسيق مع آمر المنطقة في الكفرة لتنفيذ الأمر بأسرع وقت ممكن.

المسماري أرجع قرار القيادة بشأن تشكيل كتيبة دفاع محلي خاصة بمنطقة تازربو إلى موقع المنطقة الجغرافي وكونها تبعد عن الكفرة ما يقارب الـ 400 كم مما يجعل وصول قوة أو كتيبة لدعم المنطقة بشكل مستعجل أمراً صعباً.

وأضاف :”تنظيم داعش لا يستقر في مكان يقوم بالضربة والتخريب ويدير الحرب ثم يخرج، المواجهات تمت على بعد حوالي 750 كم في الشمال الغربي لمنطقة تازربو ووصلت قواتنا حتى منطقة الهروج ،منطقة الكفرة وسبها العسكرية تعرضوا لعدد من البوابات في الطريق وتم تدمير العديد من العربات وقتل العديد من الارهابيين والمجرمين بالإضافة لوجود مجرمين هاربين من دول أخرى والعديد من عصابات الحرابة تم تدميرهم جميعاً”.

ونوّه إلى أن الإحصائيات النهائية لعدد القتلى والجرحى التي أسفرت عنها الهجمات بين الجيش وهذه المجموعات سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي القادم، كاشفاً عن عثور أفراد القوات المسلحة من خلال عمليات غرفة عمليات الكفرة على صهاريج لتهريب الوقود بعدد كبير جداً ومواد غذائية جاهزة للتهريب ومن المتوقع أن يكون الموقع الذي تم العثور عليه هو المركز الرئيسي للإرهابيين أو تمركز رئيسي من تمركزات الأرهاب ومن مجموعات أخرى تؤمن التهريب.

كما إستطرد حديثه قائلاً:”هذه الظاهرة لأول مرة نطلع عليها وتم القضاء عليها في هذه المنطقة والعمليات مستمرة وكذلك اليوم في اجتماع بمنطقة سبها العسكرية لأعداد قوة أخرى جنوب شرق مدينة سبها ومنطقة مرزق لسيطره على العمليات في الأيام القادمة، كل القوة المهاجمة تتبع داعش لكن القوات لديها أسرى من داعش”.

وتوقع المسماري أن يكون هناك عصابات إجرامية موجودة في منطقة الهروج ووسط الصحراء الليبية وهي عصابات جاهزة للإيجار يتم الاتفاق معها على الأجر الذي ستحصل عليه عند تنفيذها للعمل، مبيناً أنها بالإغلب عصابات من تشاد والنيجير ودول أخرى افريقية.

المتحدث باسم الجيش يرى أنه من الضروري أن يدرك الليبيين أن القضية ليست قضية صراع سياسي ويجب حل هذا الأزمة في اسرع وقت ممكن من أجل المحافظة على ليبيا، مضيفاً :” الاعلام سلطة أولى وفي بعض الدول الاعلام اصبح يدس من المخابرات للدول ووجود قادة التنظيم قاعدة ليبية الآن نتحدث عن ليبيا الإخوان كلهم موجودين في تركيا وكل القنوات الفضائية موجودة في تركيا لدينا ادلة من معارك وتسجيلات لدعم الارهابيين فيها من تركيا كذلك الدعم السياسي بتركيا، نحن نقولها دائما ان تركيا وقطر والسودان كحليف للإرهاب في المنطقة بالكامل”.

وبسؤاله عن إستعداد القوات المسلحة لتأمين هذه المناطق من هجمات قادمة قال إن مجلس الأمن مازال يتعنت ويفرض حظر السلاح على الجيش الليبي ولم يعترف أن الجيش يدخل في معركة على الارهاب، معتبراً أن في ليبيا رجال قادرين على حسم المعركة في وقت وجيز لإنهاء الأزمة الأمنية لكن ما ينقص المشهد هو تفهم المجتمع الدولي لهذه الوضعية الارهابية.

في الختام دعا المسماري الدول الصديقة والعربية التي يهمها استقرار المنطقة وليبيا إلى المبادرة بمطالبة مجلس الأمن برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.