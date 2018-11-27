المنصوري :سيتم إنشاء مطار عسكري على أرض مشروع أرض البندار

ليبيا – قال آمر منطقة الخليج العسكرية وغرفة عمليات إجدابيا العميد فوزي المنصوري إن مشروع أرض البندار العائد للقوات المسلّحة سيتم إنجازه كمطار عسكري تابع للمؤسسة العسكرية.

العميد المنصوري أثنى في تصريح خاص لوكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة على الموقف الإيجابي لأبناء قبيلة العريبات الذين كانوا يستولون على المشروع بعد قيامهم بتسليمه طواعية دون اعتراض.

يُشار إلى أن مشروع البندار” الواقع جنوب منطقة سلطان والذي يبعد عن مدينة إجدابيا بـ 40 كيلومتر شرقاً تم الاستيلاء عليه من قبل المواطنين بعد أحداث 17 من فبراير عام 2011.

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