عقب قرار إلغاء الامتحانات الجزئية..طلبة كلية الإعلام جامعة بنغازي يلتقون عميد الكلية

بنغازي 27 نوفمبر 2018 (وال) – عقد اتحاد طلاب كلية الإعلام جامعة بنغازي اليوم الثلاثاء اجتماعا مع عميد كلية الإعلام على خلفية قرار إلغاء الامتحانات الجزئية في الكلية.

وقال عضو اتحاد كلية الإعلام حسين العالم لوكالة الأنباء الليبية إن أعضاء من الاتحاد توجهوا اليوم لمخاطبة العميد للنظر في كيفية تسيير عملية دخول الطلاب بنظام ((المئة)) بعد قرار الإدارة بإلغاء الامتحانات الجزئية بسبب صعوبة تسييرها بعد اعتصام موظفي جامعة بنغازي.

وتابع العالم بعد انتهاء مناقشتنا مع عميد الكلية الدكتور أبوبكر الغزالي توصلنا إلى أن القرار يأتي في مصلحة الطالب شريطة ضوابط و بنود محددة تكفل للطالب حقه.

وأوضح عضو الاتحاد أنه تم الاتفاق مع العميد على أن يتحصل الطالب على عشر درجات تقييم يحددها أستاذ المادة بناء على أوراق عمل – حضور و غياب وما إلى ذلك.

وأكد العالم أن الاتحاد يسعى جاهدا إلى أن يرتفع التقييم إلى عشرون درجة، مشيرًا إلى أنه بذلك يكون التقييم النهائي على الثمانون أو التسعون درجه وننتظر غدا القرار النهائي من العميد بشأن تحديد الدرجة النهائية.

وأفاد عضو الاتحاد أنه تم الاتفاق مع عميد كلية الإعلام أبوبكر الغزالي على تحديد المنهج وفقا لما انتهى من شرحه أستاذ المادة.

ولفت إلى أن العميد أعطى الطلاب صلاحيات الاعتراض وحق تقديم الشكوى له في حال رفض معلم المادة أو حاول أن يعمل على زيادة المنهج في محاضرة واحدة.

ونوه العالم أنه وفقا لقرار الغزالي ستكون المحاضرات خلال الأسبوع المقبل بشكل طبيعي أما الأسبوع الأخير فهي للمراجعة فقط ولا يسمح بإعطاء دروس و في هذا البند أيضا يمكن للطلاب الشكوى و المطالبة بحقوقهم .

وبخصوص الطلاب المقبلين على التخرج قال عضو اتحاد كلية الإعلام إن عميد الكلية أعطاهم الحرية في تسليم المشروع إلى نهاية الفصل “السمستر” بشكل طبيعي حتى شهر يناير مطلع العام المقب.(وال_بنغازي) ب ف /ف و/أ د

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