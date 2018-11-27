مواصلات المؤقتة تبحث أوضاع الشركة الليبية للموانئ وميناء بنغازي

ليبيا – ناقش رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة الكابتن محمد عبدالقادر مع مدير عام شؤون المواني والنقل البحري الكابتن طارق الثابت أوضاع الشركة الليبية للموانئ عامة وميناء بنغازي خاصة بحضور نقيب عام عمال الموانئ والبحارة محمد بدر.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة إلى العراقيل التي تواجه عمل الميناء منها مرتبات العاملين وتسهيل وتسيير اجراءات العمل بميناء بنغازي والشركة الليبية للموانئ وتقريب وجهات النظر لجميع الاطراف ذات العلاقة.

وبدوره،طرح نقيب عام عمال الموانئ والبحارة الحلول المناسبة لحل العراقيل لتكون هناك خطوات سريعة وحلول جذرية خلال الايام القادمة.

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