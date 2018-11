المتوسط:

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الثاني الدكتور ” أحميد حومة ” وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”، فإن المجلس أقر في جلسة اليوم قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2018، وفقاً لملاحظات وتعديلات اللجنة المالية بمجلس النواب.

