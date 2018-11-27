مديرية أمن الجفارة تبحث مع الشرطة الكهربائية سبل تأمين منطقتي السواني والكريمية

ليبيا – بحث مدير مديرية أمن الجفارة العميد ناصر إلطيف اليوم الثلاثاء مع مدير الإدارة العامة للشرطة الكهربائية العميد علي الفيتورى التعاون الأمني لحماية وتأمين مؤسسات الشركة بمنطقة السواني.

المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أوضح بأنه تم عقد إجتماع ثاني مشترك مع جميع رؤساء الأجهزة الأمنية بالمنطقة وعدد من منتسبى المديرية والأجهزة الأمنية لوضع خطة أمنية مشتركة لحماية وتأمين منطقة السواني والكريمية لتفعيل جميع التمركزات والدوريات.

وبدوره،أكد مدير الإدارة العامة للشرطة الكهربائية على أنه سينقل طلبات مدير أمن الجفارة بشأن العمل والاستعجال على صيانة الإنارة بالطرقات العامة وذلك بناء على شكاوى أتت من المواطنين إلى مدير الشركة العامة للكهرباء.