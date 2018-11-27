دريجة على مؤسسة الاستثمار توضيح أين اختفت قرابة 3 مليار دولار من عوائد الاموال المجمدة

ليبيا – نفى الرئيس السابق للمؤسسة الليبيية للاستثمار محسن دريجة معرفته بوجود بيانات أو معلومات حديثة عن حجم الاستثمارات الليبية في الخارج معتبراً أن وضعها الأن هش مع صعوبة فرض رقابة على الشركات والاجسام التي صارت شبه مستقلة .

دريجة ذكر خلال استضافته عبر برنامج الحدث الذي يذاع على قناة ليبيا الحدث وتابعته المرصد أمس الاثنين بأنه في سنة 2012 كان هناك مشروع تقييم وحصر للأصول استمر حتى 2014 ، ليسجل كأول مرجع لمؤسسة الاستثمار والمؤسسات الخمس ، حيث لازال هناك سيطرة وحصر ورقابة قبل أن تتغير الأوضاع .

وأرجع عدم القدرة على ضبط المؤسسة للأنقسام السياسي ، حيث بقت الإدارة في طرابلس وانتقل بعض أعضائها للبيضاء ومن ثم لمالطا وتشكلت مؤسسات أخرى لتبدأ المشكلة ، حيث تنصل الاشخاص في المؤسسة والجهات التابعة لها من الإدارة وتركوا تبعيتهم حسب المصالح ، وبالرغم من الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق لكنها تظل عاجزة عن ضبط الأمور والسيطرة عليها ، حيث ترفض بعض الأجسام قرارات المؤسسة في طرابلس.

ولفت دريجة الي أن الخطر الأكبر على الأصول الليبية مصدره الليبيين أنفسهم الذين يتحملوا مسؤلية هدر المال وسوء الإدارة والاهمال وسوء الاستثمار ايضاً وعدم أصلاح المشكلات المتراكمة وما ترتب عليها من خسائر ومصادرة ، مشيراً الي أن هناك محاولات خارجية لاستغلال الوضع ناهيك عن التواطؤ الداخلي الكبير في 80% من الحالات .

وأضاف بأن مبلغ يتجاوز 3 مليار دولار دفع من فوائد الاموال الليبية المجمدة ما هو مصيره !!! معتبراً أنه لا يمكن باي حال من الاحوال ان تكون المؤسسة الليبية للاستثمار والمحفظة طويلة المدى التي هي في الاردن الان قد انفقت هذا المبلغ مطالباً بمعرفة مصيره وأين صرف .

وأشار دريجة لوقائع كثيرة عن أنهيارات وإفلاس لشركات ليبية مثل تلك الموجودة في افريقيا والتي فشلت في سداد ديونها بسبب الأهمال والتسيب وبأن اجراءات الدول والتصفية كانت سليمة ولم تخالف القانون ، مشيراً إلى دخولهم في مناقصة دولية في الـ2012 لاختيار مكتب لوضع تصور بإعادة هيكلة المؤسسة ومراجعتها ووضع خطة كاملة لها لكنها للاسف بقت في الأدرج ولم يتم استخدامها .

وأضاف بأن هناك أشخاص في المؤسسة الليبية للاستثمار ومجموعات لا يهمها المؤسسة بل ما يهمهم هو بقائهم وحصولهم على العلاوات والسفريات والمزايا ولا يريدون اي تغيير أو إعادة هيكلة ، لكن عليهم أن يعلموا بأن هذه اموال ليبيا وليست خاصة بهم وهذا يتطلب ليس فقط توحيد المؤسسة ولكن تنفيذ كل الاعمال التي تم التخطيط لها في 2012-2013 .

وأعتبر دريجة أن عدم الاهتمام وعدم وجود تحقيق جدي والاستهانة بالمعلومات والاتهامات الكبيرة يقود الى وجود دعم سياسي على مستوى ما لهذا السلوك ، محملا المسؤليين الحاليين مسؤلية اتخاذ خطوات فورية للبحث عن الحقيقة ، خصوصاً بعد توحد معظم الجهات التابعة للمؤسسة وأصبح بالأمكان السيطرة عليها وإدارتها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية