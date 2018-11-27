وكيل عام وزارة الصحة يبحث التعاون المشترك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

البيضاء 27 نوفمبر 2018 (وال) – استقبل وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب، ظهر اليوم بمكتبة بالبيضاء وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ إبراهيم نوري الكوري برفقة مدير مكتب الاستخدام بوزارة الصحة الأستاذ عيسي رزق والوفد المرافق له .

وناقش وكيل عام وزارة الصحة بمقر ديوان الوزارة في البيضاء، وكيل وزارة العمل بحضور مدير أدارة الشؤون الإدارية والخدمات بوزارة الصحة الأستاذ عبد الوهاب بوشوق، آلية توحيد وتكاثف الجهود بين وزارة الصحة في عدة مجالات أهمها المتعلقة بتنظيم عمل وزارة الصحة في تسهيل اجراءات قرارات الاستجلاب الصادرة عن وزارة الصحة للعناصر الطبية وطبية المساعدة للمستشفيات العامة والتعليمية والقروية وإدارات الخدمات الصحية بالبلديات، بهدف تسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والفنية ودعم القدرات المحلية وتطوير جودة الأداء .

كما ناقش المجتمعون سرعة إتمام إجراءات التعاقد مع العناصر الطبية والطبية المساعدة الوطنية بالمستشفيات بعد موافقة مجلس رئاسة الوزراء للممارسة مهام عملهم بالقطاع الصحي .

واستمع وكيل عام وزارة الصحة لشروح حول عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مثمناً الاهتمام المتواصل الذي توليه وزارة العمل ، سعياً منها لتحسين وتقديم أفضل السُبل لتفعيل عمل مركز التدريب بديون وزارة الصحة المزمع افتتاحه بالأسابيع القادمة .

والجدير بالذكر، أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الليبية المؤقتة، شريك حقيقي لوزارة الصحة حيث تعتبر جهة مهمة في تقديم خبرة فنية مجال التدريب ، كما يهتم بأعمال التطوير المهني بالداخل والخارج.(وال – البيضاء) ع ع

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