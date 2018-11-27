دغيم: سنتجه للقضاء للطعن في التعديل الدستوري

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم على أنه وفقاً لنظام البصمة الإلكترونية قد حضر جلسة مجلس النواب أمس الإثنين 104 نائب، منوهاً إلى أنهم سيتجهون للقضاء في حال إصدار التعديل الدستوري.

دغيم تسائل خلال تصريح له أذيع على قناة “النبأ” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد عن قيام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالتصويت على صيغة التعديل المطروحة وإن قام بذلك كم نائب وافق من الـ 123 عضو إن حضروا فعلياً الجلسة وكم عدد النواب الرافضين أو المتحفظين وما هي نتيجة الفرز وهل تم التصويت.

ويرى أن عملية التعديل الدستوري لم يجري التصويت عليها بالجلسة لعلمهم المسبق بأن العدد سيكشف فتم التصفيق بأنه اجماع ثم بعد ذلك استدرك بعض النواب موضوع تضمين الإتفاق السياسي وتم أيضا تصفيق آخر بشكل هزلي بحسب تعبيره، مطالباً بأن يتم نشر هذه الجلسة أمام الشعب الليبي لكي يشاهد عملبة التصويت.

وأرجع وجوده خارج القاعة في مقر المجلس وعدم حضوره للجلسة المنعقدة أمس الإثنين إلى عدم رغبته بالمشاركة فيا وتوفير نصاب لها، مشيراً ألى أن العبرة ليس رفضهم لتعديل الاعلان الدستوري وإنما وصول مجلس النواب لذلك بطريقة الخداع وعدم الوضوح فهو أمر مرفوض تماماً.

عضو مجلس النواب قال إن مضمون التعديل لا يناسبه خاصة فيما يتعلق بتقسيم ليبيا لثلاثة أقاليم بشكل دستوري وإنما ما يتناسب مع رغبته هو انتهاء المجلس الرئاسي وانشاء مجلس جديد، لافتاً إلى أن كان يجب من بقية الأعضاء احترام النواب الآخرين فلو كان هناك نوع من التوافق على بعض النقاط لوصل عدد الحضور بالجلسة لـ 120 نائب.

وتابع قائلاً :” أولاً عن تضمين الاتفاق السياسي يشمل المادة الثامنة ولا يجوز التضمين الا بعد تعديل أو حذف أي سطر منه الا بالتوافق مع مجلس الدولة وهذا ما لم يتم فيما يخص المادة الثامنة أيضاً التضمين يشمل المادة الثامنة وهذه النقطة الكارثية،نقطة الرئيس والنائبين مليئة بالعيوب والثغرات والجانب الآخر تحصين المادة السادسة من قبل الاستفتاء هي ناقصة واعتقد اننا وضحنا ضرورة اضافة عملية نسبة المشاركة بالدستور ليتم اقرار الدستور ومصير هيئة الدستور لأنه في حالة رفض الشعب اعتقد انه ليس من المنطق العودة لهذه الصيغة لمدة شهر”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية