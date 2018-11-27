السراج يبحث ملف رواتب العسكريين

ايوان ليبيا – وكالات

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة ملفات رواتب العسكريين النظاميين، وتأمين مدينة سرت، والتطورات الأمنية بالمنطقة الوسطى.

حضر الاجتماع كل من آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وضابط عمليات المنطقة الوسطى العميد محمد موسى، وعميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، وعضو المجلس البلدي علي أبو سته.

وفي بيان نشرته حكومة الوفاق الوطني على «فيسبوك»، أوضحت الحكومة ما تناوله الاجتماع من آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني والمهام الموكلة للمنطقة العسكرية الوسطى في دعم المجالس البلدية الواقعة في نطاقها.

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى دعم القوات المكلفة بتأمين مدينة سرت من حيث إزالة الألغام ومخلفات الحرب، إضافة إلى تأمين وصول الوقود إلى المنطقة الجنوبية.

من جهة أخرى بحث الاجتماع خطط وبرامج البلدية لتحسين أداء القطاعات الخدمية، حيث أكد السراج أهمية التنسيق مع وزارة الحكم المحلي لتنفيذ البرامج وفقًا للأولويات، كما جرى مناقشة آلية تنفيذ قرار زيادة رواتب العسكريين النظامين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا