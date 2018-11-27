معيتيق يطلع على آلية عمل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق اليوم الثلاثاء رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم الشريف بن تاهية وتناول الاجتماع آلية عمل اللجنة لضمان سير العملية الانتخابية في البلديات حسب البرنامج المعد لها.

بن تاهية أكد بحسب إدارة التواصل الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي على تواصل اللجنة مع أغلب البلديات في مختلف مناطق ليبيا ومتابعة سير عملها وفق البرنامج المعد.

وبدوره أشاد معيتيق بأهمية اللجنة والأعمال المكلفة بها وعلى ضرورة الالتزام بالأسس والمعايير التي من شأنها ضمان حق المواطنين في انتخاب مجالسهم البلدية.

وأكد دعمه تنفيذ برنامج عمل “ندوة النظم الانتخابية – انتخاب المجالس البلدية- التشريعات والإجراءات” التي ستقام غدا الاربعاء بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس.