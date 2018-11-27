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المسماري: وصلنا لنقطة انطلاق العصابات في الجنوب

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري أن الجيش تمكن من الوصول إلى المركز الرئيس الذي تنطلق منه العصابات الإرهابية في جنوب ليبيا.

وأوضح المسماري في تصريحات أن الجيش اكتشف ظاهرة إجرامية جديدة تتمثل بتأمين طرق التهريب للجماعات والعصابات الإجرامية، مشيرا إلى أن العصابات والقوى المهاجمة المتواجدة في الجنوب ووسط الصحراء تمتلك قرابة 10 فصائل مسلحة مستأجرة ومستعدة لتنفيذ ما يملى عليهم مقابل دفع الأموال لهم، ومعظم أفرادها من تشاد والسودان والنيجر.

وأعلن المسماري أن الجيش الوطني قام بتشكيل كتيبة خاصة لحماية تازربو والمناطق المحيطة بها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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