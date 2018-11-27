المسماري: وصلنا لنقطة انطلاق العصابات في الجنوب

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري أن الجيش تمكن من الوصول إلى المركز الرئيس الذي تنطلق منه العصابات الإرهابية في جنوب ليبيا.

وأوضح المسماري في تصريحات أن الجيش اكتشف ظاهرة إجرامية جديدة تتمثل بتأمين طرق التهريب للجماعات والعصابات الإجرامية، مشيرا إلى أن العصابات والقوى المهاجمة المتواجدة في الجنوب ووسط الصحراء تمتلك قرابة 10 فصائل مسلحة مستأجرة ومستعدة لتنفيذ ما يملى عليهم مقابل دفع الأموال لهم، ومعظم أفرادها من تشاد والسودان والنيجر.

وأعلن المسماري أن الجيش الوطني قام بتشكيل كتيبة خاصة لحماية تازربو والمناطق المحيطة بها.

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