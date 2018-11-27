شركة الكهرباء تبدأ حملة لقطع التوصيلات غير الشرعية بمنطقة الجفارة

ليبيا – أطلقت الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية أمس الإثنين الحملة الوطنية لقطع التوصيلات غير الشرعية وجباية وتحصيل الديون المتراكمة عن أصحاب المحال التجارية والصناعية والزراعية في منطقة الجفارة.

المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أوضح أن الحملة إنطلقت بحضور مدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية وبإشراف فرع الإدارة الجفارة وإدارة خدمات المستهلكين الجفارة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه عُقد اجتماع بمقر إدارة خدمات المستهلكين الجفارة بحضور مدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية ومدير أمن الجفارة الذي أكد على تعاون الجهاز الأمني بالمنطقة مع الشركة العامة للكهرباء ومساعدتها على اتمام هذه الحملة.

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