قويرب: جلسة تعديل الاعلان الدستوري حضرها 122 نائب ومن يقول غير ذلك هدفه التشويش

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عز الدين قويرب إن عدد الحضور في جلسة مجلس النواب المنعقدة أمس بلغ 123 نائب، مشيراً إلى أن تعديل الاعلان الدستوري بمسمى التعديل العاشر تم وتضمن نقطتين الأولى تتعلق بالمسار قانون الاستفتاء والثانية تتعلق بالاتفاق السياسي الحالي.

قويرب أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج”بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة”ليبيا بانوراما” أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن التعديل في الاعلان الدستوري تم فيما يتعلق بقانون الاستفتاء بحيث تم تحصين المادة السادسة التي كانت تعتبر مخالفة للإعلان الدستوري قبل التعديل كما تم تضمين الاتفاق السياسي المعدل بناء على اتفاق مجلسي النواب والدولة المعدل بقرار مجلس النواب الذي اتخذ في وقت سابق بخصوص السلطة التنفيذية الذي ينص على أن يكون المجلس من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل وتضمين الاتفاق المعدل من قبل المجلسين.

وأضاف:” نعود للقرار الذي تمت له الاشارة في التعديل اللي هو قرار مجلس النواب يتكلم عن السلطة التنفيذية وهيكلية رئيس ونائبين ورئيس حكومة ويتكلم عن آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد وايضاً هناك اشارة لتحفظ مجلس النواب على المادة الثامنة ووفق هذا القرار تم اليوم تضمين الاتفاق السياسي في الاعلان الدستوري”

وأوضح أن قانون الاستفتاء تم إقرار صيغته النهائية داخل الجلسة ومناقشته لكن لم يصدر ولم ينشر في الجريدة الرسمية لأنه قبل نشر الوقانين يجب أن تكو موافقه للإعلان الدستوري لذلك بعد تعديل الاعلان الدستوري ستصدر القوانين بشكل رسمي ونشرها في الجريدة الرسمية وإرسالها للمفوضية العليا للمباشره بإجراءاتها.

ولفت إلى أن الإستحقاق سيتم نشره في الجريدة الرسمية كونه إجراء إداري لذلك سيتم إحالته مباشرة بعد التعديل لوزارة العدل لنشره في الجريدة الرسمية، مؤكداً على أن القانون صدر مستوفياً لكل الشروط والاجراءات بشكل كامل.

عضو مجلس النواب نوّه بصفته مراقب داخل مجلس النواب ومن المعنين بكشوفات الغياب والحضور إلى أن الكشف الرسمي الذي إطلع عليه تضمن حضور 122 نائب رفض 3 منهم التصويت أو التوقيع، معتبراً أن من يقول غير ذلك هدفه التشويش.

وتابع قائلاً:”النصاب بصفة عامة العدد الكلي يفترض أن يكون 200 العدد الفعلي بعد طرح الذين لم يؤدوا اليمين القانوني لا تنطبق عليهم صفة مجلس النواب الا بعد اداء اليمين الدستوري هم فائزين في الانتخابات بالإضافة لـ3 اشخاص توفوا رحمهم الله منهم منى الغيثي و امال بعيو و نبيل عون كما إستقال 3 وإنتقل 2 الى السلطة التنفيذية اذاً يصبح العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب 180 الثلثين اللي هم 120 + 1 يصبح 121″.

كما أكد على أن مجلس الدولة كان في قلب المشهد لما حصل داخل مجلس النواب بدليل تواصل العديد من الأعضاء مع رئاسة الدولة وزملائهم في دوائرهم أما فيما يتعلق بقانون الاستفتاء وتعثره فالبعثة الأممية ومجلس الدلولة دائماً يلقيان المسؤولية على عاتق مجلس النواب.

قويرب يرى أن التحصين كان ضروري لأن القاعدة الأولى هي قاعدة الإعلان الدستوري التي وضعت قبل 5 سنوات وأصبحت غير ملائمة مع الواقع السياسي الليبي الذي شهد تغيرات ونزاعات عديدة خلال هذه السنوات.

وعن الموعد الذي من الممكن أن تستلم به المفوضية العليا للإنتخابات ملف الدستور للقيام بعملها بيّن أن المنفوضية تستطيع المباشرة بعملها وبدء إجراءاتها من اليوم خاصة بعد صدور القانون بشكل رسمي، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بتضمين المادة الثامنة من قانون الاستفتاء فلم يصدر أي اعتراض من مجلس الدولة بشكل رسمي خلال المناقشات والمداولات التي تمت طول المدة السابقة بل كانوا يطالبون بكل اللقاءات بتسريع الوتيرة فقط بغض النظر عن الشكليات.

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