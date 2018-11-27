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وفد من البعثة يزور نالوت ويلتقي مسؤوليها

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زار وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة مانويلا روسي من القسم السياسي لمكتب غسان سلامة، مدينة نالوت، حيث اجتمع الوفد بمقر البلدية مع أعضاء المجلس البلدي ومجلس الأعيان ورئيس جامعة نالوت ونشطاء من المجتمع المدني.

وتفقد الوفد الأممي عدة مؤسسات في المدينة منها كلية التقنية الطبية وكلية التربية والمعهد العالي للعلوم والتقنية ومنارة الاستقامة وقاعة المجاهد خليفة بن عسكر وفندق نالوت السياحي.

وتعد هذه الزيارة ضمن زيارات مماثلة لبعثة الامم المتحدة لمنطقة الجبل للتحضير لعقد المؤتمر الجامع برعاية الامم المتحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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