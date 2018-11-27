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إقفال محال تجارية وصيدليات ومخابز ومطاعم بتاجوراء

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الثلاثاء، إغلاق محال تجارية وصيدليات ومطاعم ومخابز وعيادات طبية وقصابين بتاجوراء؛ لمخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، في صفحته الرسمية، أن أسباب القفل تعود إلى عدم ملائمة الأماكن لتخزين البضائع، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بها، أو وجود إذن مزاولة للكادر الطبي المساعد، أو وجود إذن مزاولة مزور، وعدم الاهتمام بالنظافة، وانتهاء صلاحية بعض الأدوية والمواد الغذائية.

وأشار الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن القفل سيستمر إلى حين تسوية أوضاعهم حسب القوانين واللوائح.

يذكر أن الحملة شارك فيها أعضاء من الحرس البلدي، ووحدة الدوريات والتحري، والأمن المركزي، ولجنة حصر الأجانب بجهاز المخابرات العامة، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية والتفتيش الصحي داخل منطقة تاجوراء.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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تعليق

  • خيركم على تاجوراء ناس ملاح , مشيتوا للهبهب قرقارش لقانون من أين لك هذا ؟!!! عيادات نهب وشهادات مزورة ومطاعم ثلاثة ادوار ومعارض اثاث وغيره وتلميع صور وسرقة اجهزة طبية أسنان من المستشفيات ووضعها في عيادات خاصة وغسيل كلى وادوية نادرة جاءت بها بعثات دولية لمساعدة الناس المحتاجين وتم توظيفها في القطاع الخاص وهذا اجحاف ويرفضه اي كاءن بشري ما تجلطوا الا الناس الي فيهم الخير ومرات يعطوا من غير فلوس . لازم تجيبوا ناس ملتزمين للتفتيش ويبعقلها ويعرفوا كيف يورقولهم ويجيبوهم للطريق

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