إقفال محال تجارية وصيدليات ومخابز ومطاعم بتاجوراء

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الثلاثاء، إغلاق محال تجارية وصيدليات ومطاعم ومخابز وعيادات طبية وقصابين بتاجوراء؛ لمخالفتها للقوانين واللوائح المعمول بها.

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، في صفحته الرسمية، أن أسباب القفل تعود إلى عدم ملائمة الأماكن لتخزين البضائع، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بها، أو وجود إذن مزاولة للكادر الطبي المساعد، أو وجود إذن مزاولة مزور، وعدم الاهتمام بالنظافة، وانتهاء صلاحية بعض الأدوية والمواد الغذائية.

وأشار الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أن القفل سيستمر إلى حين تسوية أوضاعهم حسب القوانين واللوائح.

يذكر أن الحملة شارك فيها أعضاء من الحرس البلدي، ووحدة الدوريات والتحري، والأمن المركزي، ولجنة حصر الأجانب بجهاز المخابرات العامة، ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية والتفتيش الصحي داخل منطقة تاجوراء.

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