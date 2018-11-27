السراج يبحث تعديل قرارات خاصة بالترتيبات المالية

بحث رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، الثلاثاء، مع وزير المالية فرج بومطاري، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إجراء تعديلات على عدد من القرارات الخاصة بالترتيبات المالية.

وناقش السراج في الاجتماع الذي ضم أيضا وكيل وزارة الصحة محمد الهيثم، ومدير إدارة مراقبة القطاع العام عبد الرزاق البيباص، ودائع العلاج بالخارج والإجراءات اللازمة لتسريع تحويلها، إلى جانب ملف الديون المتراكمة على الدولة الليبية بملف العلاج في الخارج.

يذكر أن المجلس الرئاسي أقر الترتيبات المالية للعام المالي 2018، بقيمة 42 مليارا و511 مليونا و430 ألف دينار ليبي.

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