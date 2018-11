وزير «تعليم الوفاق» يشارك في افتتاح مدرسة مصراتة

المتوسط:

شارك وزير التعليم بحكومة الوفاق، في افتتاح مدرسة مصراتة المركزية، ووحدة الصيانة والحركة بالمراقبة وراديو جامعة مصراتة ويطلع على مراحل مشروع عيادة الفم والأسنان.

كما تابع مراحل مشروع عيادة الفم والأسنان بالجامعة وسير العملية التعليمية بمراقبة التعليم مصراتة. وأثنى على الجهود المبذولة من قبل القائمين عليها، مؤكداً على حرص الوزارة ودعمها للقطاع.

واطلع خلال زيارته رفقة عدد من مسؤولي الوزارة ومراقب التعليم ” إسماعيل اعبيد “، والنائب بالمجلس الأعلى للدولة عن مصراتة “أبو القاسم قزيط” وعميد جامعة مصراتة “فرج أبو شعالة” على احتياجات القطاع لاسيما فيما يتعلق بالمتطلبات الضرورية وأعمال الصيانة اللازمة للمدارس التابعة لها.

وبدوره بين مراقب التعليم اعبيد المدارس التي تحتاج للصيانة داخل القطاع، مطالبا في ذات السياق الوزارة بضرورة تفعيل العقود المبرمة لاستحداث 10 مدارس بديلة للمدارس المتضررة والمتهالكة.

يذكر بأن مراقبة التعليم مصراتة تضم داخل نطاقها الجغرافي 200 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي وتحوي 146 ألف طالبا وطالبة .

