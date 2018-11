المتوسط:

زار وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة مانويلا روسي من القسم السياسي لمكتب غسان سلامة، مدينة نالوت، حيث اجتمع الوفد بمقر البلدية مع أعضاء المجلس البلدي ومجلس الأعيان ورئيس جامعة نالوت ونشطاء من المجتمع المدني.

وتفقد الوفد الأممي عدة مؤسسات في المدينة منها كلية التقنية الطبية وكلية التربية والمعهد العالي للعلوم والتقنية ومنارة الاستقامة وقاعة المجاهد خليفة بن عسكر وفندق نالوت السياحي.

وتعد هذه الزيارة ضمن زيارات مماثلة لبعثة الأمم المتحدة لمنطقة الجبل للتحضير لعقد المؤتمر الجامع برعاية الأمم المتحدة.

The post وفد «بعثة الأمم المتحدة» يزور نالوت ويلتقي مسؤوليها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية