بلدية تازربو تطالب بالتحقيق مع عبدالله الثني لتقصيره في حماية المنطقة

طالبت بلدية تازربو، أعضاء مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق مع رئيس الحكومة الموازية بالبيضاء عبدالله الثني، بشأن الإجراءات التي اتخذها لحماية المنطقة وتقصيره.

وأشارت البلدية في بيان لها أمس الإثنين، إلى تعرض موقع النهر الصناعي بتازربو لهجوم إرهابي في السابع من يوليو الماضي أدى إلى مقتل اثنين من العاملين وخطف اثنين آخرين، وسرقة تسع سيارات، بالإضافة إلى تخريب بعض المواقع.

وأكدت البلدية، أنها قد أبلغت الجهات الأمنية والتشريعية وإعداد موقف بذلك، وطالبت بضرورة تكليف قوة أمنية لمنع تكرار ذلك ولكن دون جدوى رغم تحذيرها من تكرار هذه العملية، على حد قولها.

ونوهت البلدية، إلى قيام تنظيم الدولة بهجوم مسلح استهدف مركز الشرطة تازربو الجمعة الماضية، وتم إبلاغ كل الجهات الأمنية بهذا الحدث وتداولته وسائل الإعلام، ولكن لم يتخذ أي إجراء جدي ما عدا التنديد والاستنكار من المجلس الرئاسي والحكومة الموازية الذي يساوي قيمة الحبر الذي كتب به، حسب تعبيره.

يذكر أن استهداف مركز شرطة تازربو مؤخرا أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم ستة أفراد تابعين لوزارة الداخلية ومدنيين اثنين وجرح 11 أخرين، إضافة إلى خطف نحو 17 مواطنا بينهم وكيل ديوان البلدية محمد حسن خير الله، وأمر سرية تازربو المقاتلة فهمي مفتاح السنوسي، وفق ما ذكر بيان البلدية.

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