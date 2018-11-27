دغيم: لم يجري تعديل دستوري وسنتجه للقضاء لو صدر أي تعديل

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم، إن المجلس لم يجري تعديلا دستوريا عاشرا لا لتحصين المادة السادسة ولا لتضمين الاتفاق السياسي الذي يتطلب موافقة 120 عضوا.

وأوضح دغيم في تصريحات إعلامية، أن عدد الأعضاء الحاضرين لجلسة مجلس النواب أمس الإثنين وصل إلى 104 عضوا، مشيرا إلى أن الكثير منهم لديه ملاحظات حول هذه الجلسة، وأن رئاسة المجلس لم تجري عملية تصويت أو عدٍ للأصوات.

وتحدي دغيم، نشر وعرض الجلسة على الشعب، مؤكدا أنهم سيتجهون للقضاء لو صدر أي تعديل دستوري، داعيا كافة المؤسسات المعنية إلى عدم الاعتراف بما جري خلال جلسة أمس.

وختم عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي قائلا: “لسنا مزورين ولا كاذبين حتي نخل بالقسم والأمانة”، على حد تعبيره.

وصوّت 122 عضوا من مجلس النواب، على تعديل الإعلان الدستوري العاشر بشرط تعديل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وتحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء.

وجاء التصويت خلال جلسة المجلس التي عقدها أمس الإثنين بمدينة طبرق برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح ونائبيه فوزي النويري وأحميد حومة، وبحضور 123 نائبا، بحسب ما صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر