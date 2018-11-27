وزير التعليم يوقع عقودا بأربعة ملايين دينار لصيانة مؤسسات تعليمية بتاورغاء

وقع وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل، أربعة عقود بقيمة تجاوزت أربعة ملايين و75 ألف دينار لصيانة عدد من المدارس ومقر تعليمي بمدينة تاورغاء.

وأوضحت وزارة التعليم عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” أمس الإثنين، أن هذه العقود ستستهدف القيام بأعمال صيانة شاملة لثلاث مدارس بمدينة تاورغاء وصيانة مقر مراقبة التعليم بالمدينة.

وجاء ذلك خلال زيارة التفقدية قام بها عبدالجليل أمي إلى مدينة تاورغاء لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدينة والوقوف على احتياجات المؤسسات التعليمية لاسيما المؤسسات التي تحتاج أعمال صيانة شاملة وعاجلة.

والتقى عبدالجليل رئيس المجلس المحلي بتاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، ومراقب التعليم بالمدينة محمد العماري”، إضافة إلى عدد كبير من القائمين على العملية التعليمية والتربوية بالمدينة.

وشهدت مدينة تاورغاء غرب البلاد عودة أكثر من 150 أسرة إلى مناطق مختلفة من المدينة، وذلك بعد أن هجروا منها في 2011 من قبل بعض شباب مدينة مصراتة بسبب مناصرتهم لمعمر القذافي.

واحتضنت مدينة مصراتة في الرابع من شهر يونيو الماضي، مراسم توقيع ميثاق صلح بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، بحضور ممثلين عن المدينتين، من أجل عودة مهجري تاورغاء إلى مدينتهم، ولاقي هذا التوقيع ترحيبا محليا واسعا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر