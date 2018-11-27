بليحق: 122 نائبا صوتوا على التعديل الدستوري العاشر

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن المجلس أقر إجراء التعديل الدستوري العاشر بتصويت 122 نائبا من أصل 123 نائبا حضروا الجلسة.

وأوضح بليحق، أن التعديل الدستوري تضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم لليبيا، والتي تتضمن تقسيم البلاد لثلاثة دوائر انتخابية بشرط أن يتحصل مشروع الدستور على موافقة 50+1 في كل إقليم وثلثي المقترعين على مستوى البلاد.

وأشار بليحق، إلى أن التعديل الدستوري تضمين أيضا ما أقره مجلس النواب بشأن تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عنه، بحسب التصريحات التي نشرها المجلس على موقعه الرسمي.

وتضاربت الأنباء حول عملية إجراء مجلس النواب تصويت على التعديل الدستوري العاشر وعدد الأعضاء الحاضرين للجلسة التي عقدت أمس الإثنين بين أعضاء من المجلس.

وقد أكد عضوا مجلس النواب زياد دغيم وفرج بوهاشم، عدم إجراء تصويت على التعديل الدستوري بين النواب، وأوضح دغيم أن 104 عضوا حضروا الجلسة، بينما أشار بوهاشم إلى أن الحاضرين كانوا 96 عضوا.

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