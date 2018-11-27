وفاة شاب ليبي سقط أثناء العمل في مالطا

توفي الشاب الليبي أكرم المشاي إثر سقوطه من الطابق السابع في مبنى كان يعمل به في مالطا .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمشاي أثناء عمله ووقوع الحادثة التي أودت بحياته، كما أثارت قضية تأخر ترحيل جثمانه إلى ليبيا غضباً على مواقع التواصل نظراً لاعتصام مصلحة الطيران المدني وتوقفهم عن العمل .

وقال قنصل ليبيا في مالطا المبروك محمد إنه وبسبب الاعتصام لم يتمكن من إنهاء الإجراءات لترحيل الجثمان، مشيراً إلا أنه يسعى للتنسيق لترحيله إلى تونس ومنها إلى ليبيا الأمر الذي سيأخذ وقتا للتنسيق مع السلطات التونسية في مطار قرطاج

وناشد القنصل السلطات في ليبيا لإنهاء الاعتصام ليعود كافة الموظفين للعمل في أسرع وقت ممكن.

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