وزير الخارجية الإيطالي: مسيرة المصالحة الليبية لا تزال طويلة

أكد وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، إن مسيرة المصالحة الليبية لا تزال طويلة، وفق ما ذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباءاليوم الثلاثاء.

وقال ميلانيزي في تصريحات حول مسيرة التهدئة والاستقرار في ليبيا على هامش مؤتمر بجامعة لويس بالعاصمة روما، إن مؤتمر باليرمو كان خطوة مهمة في مسيرة لا تزال طويلة ومتشعبة في هذه البلاد.

وبحسب ما نقلت وكالة (آكي)، أشار ميلانيزي إلى أنه لا تزال في ليبيا صراعات مسلحة قائمة، مؤكدا على أنه يجب عليهم مرافقة ليبيا نحو استعادة أمنها الخاص، على حد قوله.

وكانت إيطاليا قد احتضنت في يومي 12 و13 من الشهر الجاري المؤتمر الدولي حول ليبيا بمدينة باليرمو، بمشاركة أطرافا محلية ودولية فعالة والمبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، لمناقشة القضايا الرئيسية الهامة في الأزمة الليبية.

وقد أكد وزير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزي في تصريحات سابقة، إن مؤتمر باليرمو حول ليبيا لم يحدد أي موعد للانتخابات في البلاد، ولكنه حدد الأفق الزمني لخا في الربيع المقبل.

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