سفير بريطانيا يكشف عن حجم التبادل التجاري بين بلاده وليبيا

كشف سفير بريطانيا لدى ليبيا فرانك بيكر، الثلاثاء، عن حجم التبادل التجاري بين ليبيا وبريطانيا، مبينا تضاعفه في عام 2017 إلى أكثر من الضعفين بما يعادل 138%.

وأضاف بيكر، في مقال له، أن بلاده تعرض الدعم على ليبيا لإمكانياتها الهائلة في أن تصبح مركزا للتجارة والأعمال، مؤكدا أن تحقيق اقتصاد قوي في ليبيا سيلعب دورا مهما في أمنها واستقرارها على المدى الطويل، وأن لدى قطاع الأعمال البريطاني دورا مهما يلعبه لتحقيق ذلك.

وأكد بيكر أن بريطانيا تقف في صدارة الجهود الدبلوماسية عبر العمل بشكل وثيق مع الليبيين والبعثة الأممية؛ لتحقيق حل سياسي شامل ودائم، وتحسين الوضع الأمني، وتسهيل إجراء إصلاحات اقتصادية.

وأشار السفير البريطاني إلى أن بلاده توفر 12 مليون جنيه استرليني خلال السنة المالية الحالية لمساعدة جهود إعادة بناء البنية التحتية الحساسة وإزالة الألغام؛ لتعزيز قدرات الحكومة وتمكينها من تقديم الخدمات العامة بطريقة فعالة، مضيفا أنها خصصت 1.5 مليون جنيه لدعم مشاريع صغرى خاصة بشريحتي الشباب والنساء.

وأوضح بيكر أن أغلب برامج الدعم البريطاني تهدف إلى خلق بيئة مرحبة بالتجارة والاستثمار في ليبيا، لتساعد في تحديد الفرص التي يمكن فيها للخبرات البريطانية المساعدة في إعادة إعمار ليبيا.

وكان ملتقى المجلس الليبي البريطاني للأعمال قد اختتم، في أكتوبر الماضي بتونس، بحضور واسع من مختلف المؤسسات المالية والاقتصادية والخدمية العامة والخاصة في ليبيا، بالإضافة إلى السفير البريطاني فرانك بيكر.

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