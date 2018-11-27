البعثة تُفكّر بعقد الملتقى الجامع ببني وليد

وصل وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، إلى بني وليد، للنظر في إمكانية عقد الملتقى الجامع في المدينة بني وليد.

وتفقد الوفد عدة مناطق في المدينة، والتي قد تكون مكانا لانعقاد الملتقى أو أماكن لإقامة الوفود المشاركة.

وعقد خلال الزيارة اجتماع مطول بين وفد البعثة وعميد بلدية بني وليد وأعيان المدينة وبعض القطاعات العاملة داخل المدينة.

وأكد عميد بلدية بني وليد، أن مدينة بني وليد مع الوطن وستكون الراعية للسلام داخل ليبيا.

يشار إلى أن المبعوث الأممي غسان سلامة، أعلن في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، في 8 نوفمبر، عن عقد الملتقى الوطني في أول أسبوع من 2019.

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