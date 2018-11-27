اخبار ليبيا الان

البعثة تُفكّر بعقد الملتقى الجامع ببني وليد

تم النشر منذُ 42 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، إلى بني وليد، للنظر في إمكانية عقد الملتقى الجامع في المدينة بني وليد.

وتفقد الوفد عدة مناطق في المدينة، والتي قد تكون مكانا لانعقاد الملتقى أو أماكن لإقامة الوفود المشاركة.

وعقد خلال الزيارة اجتماع مطول بين وفد البعثة وعميد بلدية بني وليد وأعيان المدينة وبعض القطاعات العاملة داخل المدينة.

وأكد عميد بلدية بني وليد، أن مدينة بني وليد مع الوطن وستكون الراعية للسلام داخل ليبيا.

يشار إلى أن المبعوث الأممي غسان سلامة، أعلن في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، في 8 نوفمبر، عن عقد الملتقى الوطني في أول أسبوع من 2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك