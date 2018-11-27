سرت تبدأ رحلة البناء

بدأت سرت رحلتها في البناء بعد أن تعرضت بنيتها التحتية لدمار كبير جراء الحرب الأخيرة التي عاشتها.. وشرعت بلديتها في إطلاق مشاريع الصيانة التي طالت العديد من المرافق الخدمية.

وأظهرت البلدية عبر صفحتها في “فيسبوك” العديد من الاجتماعات التي تخص إعادة البناء والصيانة خاصة المدارس والمراكز الصحية ومحطات الوقود والطرقات التي تعرضت للدمار والخراب.

ومع إمكانيات الأجهزة الأمنية البسيطة، إلا أن جهود هذه الأجهزة وقوة حماية سرت أعطت دافعا قويا في عودة الحياة تدريجيا للمدينة.

طالما نادت بلدية سرت المسؤولين لتحمل مسؤولياتهم تجاه المدينة التي تنتظر عملا جديا لإعادة إعمار المناطق التي حل الدمار بها خاصة المنازل والمرافق الحيوية.

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