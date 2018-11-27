اخبار ليبيا الان

سرت تبدأ رحلة البناء

تم النشر منذُ 40 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت سرت رحلتها في البناء بعد أن تعرضت بنيتها التحتية لدمار كبير جراء الحرب الأخيرة التي عاشتها.. وشرعت بلديتها في إطلاق مشاريع الصيانة التي طالت العديد من المرافق الخدمية.

وأظهرت البلدية عبر صفحتها في “فيسبوك” العديد من الاجتماعات التي تخص إعادة البناء والصيانة خاصة المدارس والمراكز الصحية ومحطات الوقود والطرقات التي تعرضت للدمار والخراب.

ومع إمكانيات الأجهزة الأمنية البسيطة، إلا أن جهود هذه الأجهزة وقوة حماية سرت أعطت دافعا قويا في عودة الحياة تدريجيا للمدينة.

طالما نادت بلدية سرت المسؤولين لتحمل مسؤولياتهم تجاه المدينة التي تنتظر عملا جديا لإعادة إعمار المناطق التي حل الدمار بها خاصة المنازل والمرافق الحيوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك