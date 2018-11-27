مجلس النواب يقرّ قانون الميزانيّة العامة لعام 2018 

أخبار ليبيا 24 – خاص

استأنف مجلس النّواب جلسته الرّسميّة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الثّاني الدّكتور “أحميد حومة ” وعدد من أعضاء مجلس النواب .

وقال المتحدّث الرّسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق ” إن المجلس أقرّ في جلسة اليوم قانون الميزانيّة العامة للدولة لسنة 2018م ، وفقاً لملاحظات وتعديلات اللجنة الماليّة بمجلس النّواب.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب ، قد طالبوا في الثلاثين من أكتوبر الماضي باستدعاء رئيس الحكومة المؤقتة “عبدالله الثني”، ووزير المالية “كامل الحاسي” للردّ أمام مجلس النواب حول الميزانية العامة للدولة.

وأوضح “بليحق” في تصريح سابق أنه بعد النّقاش ،تم الاتفاق على استدعاء رئيس الحكومة المؤقتة “عبدالله الثني” ووزير المالية كامل الحاسي؛ لمناقشة قانون الميزانية العامة .

يشار إلى أن آخر مساءلة للحكومة المنبثقة عن مجلس النواب ، كانت في الثاني من يناير من العام الماضي بمدينة طبرق، وتم عرض التقارير السنوية للجنة متابعة الأجهزة الرقابية ،بمجلس النواب والأجهزة الرقابية الأخرى، إضافةً إلى محافظ مصرف ليبيا المركزى الذي وصل إلى مقرّ المجلس ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية .

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