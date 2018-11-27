هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا تعلن استئناف جائزة ليبيا للابتكار

طرابلس 27 نوفمبر 2018 (وال) – أعلنت هيئة أبحاث العلوم الطبيعية والتكنولوجيا عن استئناف جائزة ليبيا للابتكار لأفضل مشاريع تخرج لخريجي الجامعات والمعاهد العليا الليبية وحملة رسائل الماجستير للسنوات (2014/2015- 2015/2016- 2016/2017 – 2017/2018).

وقال مدير عام الهيئة الدكتور فيصل عبد العظيم العبدلي إن هذه الجائزة تهدف إلى رفع المستوى العلمي في مؤسسات التعليم العالي ودفعها نحو البحث العلمي الجاد.بالإضافة إلى تشجيع الطلبة والأساتذة على الابتكار والإبداع والتميز العلمي وكذلك دعم وتشجيع الطلبة والعلماء الليبيين المتميزين بالداخل والخارج وتشجيعهم على كتابة ونشر الورقات العلمية.

وأضاف العبدلي أن من مستهدفات هذه الجائزة أيضاً تعزيز دور الجامعات الليبية في إعداد الكفاءات العلمية ودفعها نحو التميز العالمي، و تشجيع التكامل والتنسيق بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، إضافة إلى نشر وتوثيق المشاريع المتميزة والعمل على الاستفادة منها.

وتابع العبدلي في تصريحه للوكالة :”أن شروط المشاركة تم وضعها بحيث تضمن مبدأ فتح المجال أمام أكبر عدد من المشاركات من كافة التخصصات ومن كافة الجامعات والمعاهد العليا للمنافسة على جائزة أفضل مشروع تخرج أو رسالة بحثية”.

وأوضح أن من ضمن الشروط هي أن يكون أحد الخريجين من مؤسسات التعليم العالي الليبية وأنهى دراسته في إحدى السنوات الدراسية (2014/2015- 2015/2016- 2016/2017 – 2017/2018)، وأن يتقدم بالمشاركة في الفترة المحددة ووفقا للضوابط المحددة من إدارة الجائزة.

ولفت مدير عام الهيئة أنه يمكن لكافة الطلبة الليبيين المتحصلين على درجة الماجستير في السنوات المحددة من الجامعات الدولية المعتمدة المشاركة في المسابقة.(وال – طرابلس) أ د

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