المتوسط:

نفى وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، مطالبة وزارة الخارجية المصرية ، نظيرتها الليبية إبعاد السفير الليبي في القاهرة محمد عبد العزيز.

وقال سيالة ، في تصريحات لصحيفة اليوم السابع المصرية، أنه لا صحة لما تتناقله وسائل إعلام محلية وليبية حول مطالبة وزارة الخارجية المصرية لنظيرتها الليبية باستبعاد السفير الليبي في القاهرة.

The post «سيالة» ينفي مطالبة الخارجية المصرية سحب السفير الليبي من القاهرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية