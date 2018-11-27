اخبار ليبيا الان

قرارات مجلس وزراء الحكومة المؤقتة

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قرر مجلس وزراء الحكومة المؤقتة الموافقة على إعتماد مصرف الدم ببلدية المرج و بذمة مالية و شخصية إعتبارية مستقلة و يدرج ضمن الميزانية العامة للدولة للعام 2019 ميلادي و يمارس اختصاصاته وفقاً للقوانين و التشريعات النافذة.

كما وافق المجلس على اعتماد مركز لعلاج مرضى السكر والغدد الصماء ببلدية طبرق بذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة ، على أن يدرج ضمن الميزانية العامة للدولة للعام 2019.

وقرر المجلس إنشاء كلية للإعلام و الاتصال بجامعة إجدابيا على أن تتولى وزارة التعليم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك