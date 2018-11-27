قرارات مجلس وزراء الحكومة المؤقتة

قرر مجلس وزراء الحكومة المؤقتة الموافقة على إعتماد مصرف الدم ببلدية المرج و بذمة مالية و شخصية إعتبارية مستقلة و يدرج ضمن الميزانية العامة للدولة للعام 2019 ميلادي و يمارس اختصاصاته وفقاً للقوانين و التشريعات النافذة.

كما وافق المجلس على اعتماد مركز لعلاج مرضى السكر والغدد الصماء ببلدية طبرق بذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة ، على أن يدرج ضمن الميزانية العامة للدولة للعام 2019.

وقرر المجلس إنشاء كلية للإعلام و الاتصال بجامعة إجدابيا على أن تتولى وزارة التعليم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا