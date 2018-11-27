عقيلة للمشككين بـ”جلسة الاثنين”: اذهبوا للقضاء

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، المشككين في صحة القرارات التي اتخذها النواب في جلسة الاثنين، إلى الطعن فيها أمام القضاء الليبي.

وأقر مجلس النواب في جلسة الاثنين، التعديل الدستوري المتضمن تحصين المادة السادسة من قانون الاستفتاء، والتي تُقسّم ليبيا إلى 3 دوائر، واشترط لتمرير مشروع الدستور الحصول على نسبة 50 + 1 في كل إقليم، أي ما يشكل ثلثي الشعب على مستوى البلاد.

وقال عقيلة صالح في تسجيل مصوّر إن الجلسة شهدت حضور 119 نائبا، وافق منهم 118 على تضمين المادة السادسة في الإعلان الدستوري، علما أن النصاب القانوني للمجلس ثلثان + واحد أي 115 نائبا وبالتالي التصويت كان صحيحا.

وأضاف أن المجلس وافق أيضا على توحيد السلطة التنفيذية بأن يتكوّن المجلس الرئاسي الجديد من رئيس ونائبين، يتم اختيار من كل إقليم عضوا.

وذكر رئيس المجلس أنه لا يحق للأعضاء المتغيبين عن الجلسات التعليق على مجريات الجلسة، داعيا إياهم لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية في المجلس، مشيرا إلى أن فائز السراج وعلي القطراني تغيبا أكثر من سنة وبالتالي لا يحسبان على مجلس النواب.

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