تواصل برنامج  إعداد المدربين من المؤسسات التعليمية في المرج

المرج 27 نوفمبر 2018 (وال) – يتواصل برنامج إعداد المدربين من المؤسسات التعليمية لدى المركز العام للتدريب والتطوير بوزارة تعليم الحكومة الليبية المؤقتة، بمشاركة ثلاثة وخمسين متدربًا ومتدربة من معلمي بلديات ” المرج، جردس العبيد، توكرة، الأبيار، الساحل الأخضر”.

وقال مدير مكتب التدريب والتطوير بالمرج شعبان نوح :إن البرنامج يهدف لإعداد المدربين في طرائق التدريس الحديثة بطرق عصرية، وفيها يتسنى للمعلم استخدام طرق التدريب عوضاً عن التدريس ، وذلك في البرنامج التدريبي بوعاء خمس ساعات يوميا لمدة 7 أسابيع متواصلة.

وأضاف نوح أنه من خلال هذا البرنامج يتمكن المتدرب من الإلمام والمعرفة الأساسية اللازمة في مجال طرائق التدريس، وتنمية المهارات في مجال التدريب واستخدام الاستراتجيات التدريبية.

وأوضح مدير مكتب التدريب والتطوير أنه بعد اجتياز المتدربين الجانب النظري والعملي يكون المستهدفون قادرين على تنفيذ ما تعلموه في المؤسسات التعليمية.

ومن جانبها ترى المعلمة نجاح الفرجانى مختصة في علم الاجتماع: أن البرنامج سيمنح لهم كمعلمين فرصة تطوير التعليم في ليبيا ، والرقى والنهوض بالطلاب، وذلك عبر مشاركة الطالب في المجموعات التدريبية التي تتيح لها التعلم الذاتي بالطرائق العملية ومن خلال ذلك يوفر المعلم الجهد والوقت ويتمكن من تجويد الخدمات التعليمية بالمؤسسات العامة .

ويري عبد السميع القماطى مدير مدرسة بمدينة الأبيار وأحد المشاركين بالبرنامج : أنهم بذلوا جهود غير مسبوقة ويجب أن تكلل مجوداتهم بتطبيق طرائق التدريب بالمؤسسات العامة لينجح مشروعهم الوطني وذلك سيكون حتماً بحسب قوله ” مسؤولية الجهات المعنية بالدولة”

يذكر أن البرنامج التدريبي يتضمن محاور في التغيير والتطوير، التعلم التعاوني، حل المشكلات، التفكير الناقد وكفاءات التدريب، إلى جانب الجوانب العملية ويتحصل المتدرب بعد اجتياز ثلاث مراحل تدربيه من رخصة التدريب في المؤسسات العامة.(وال – المرج) أ ف/أ د

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