طرابلس | معيتيق يبحث تطوير العلاقات مع سفير إسبانيا لدى ليبيا

ليبيا – إلتقى أحمد معيتيق عضو الرئاسي ظهر الثلاثاء بسفير إسبانيا لدى ليبيا ” فرانسيسكو دي ميغيل”، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفى إيجاز صحفي صادر عن مكتبه قال معيتيق إن ” اللقاء الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء أُشيد فيه بعمق العلاقات الليبية الإسبانية، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين “.

وأضاف : ” أكدنا على ضرورة العمل لإعادة تفعيل الاتفاقيات السابقة، تمهيداً لعودة الشركات الإسبانية للعمل في ليبيا لاسيما مجال الطاقة والمياه ” .

كما ناقش اللقاء التنسيق لتوقيع مذكرات تفاهم في العديد من المجالات كالتعاون القضائي والموروث الثقافي، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية للاستفادة من الخبرة الإسبانية في هذا المجال.

ومن جهته، جدد السفير الإسباني، إستمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، وتطلعها لزيادة التعاون في مختلف المجالات وفقاً لذات الإيجاز الصادر عن معيتيق .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية