توقعات الحالة الجوية و البحرية ليومي الأربعاء والخميس في مختلف مناطق ليبيا

توقع خبراء الطقس و الارصاد في نشرة صادرة عن حالة الطقس في ليبيا اليوم أن تشهد الاجواء تقلبات جوية تبدأ يوم الغد على مناطق الشمال الغربي مصحوبة برياح نشطة إلى قوية مع تكاثر للسحب على اغلب مناطق الشمال الغربي والشرقي وفرصة سقوط أمطار متفرقة.

وفيما يلي التوقعات الجوية والبحرية ليومي الأربعاء والخميس على مناطق البلاد:

يتوقع التقرير ان يشهد طقس مناطق الشمال الغربي خلال اليومين القادمين على فترات متفرقة، تكون الفرصة متاحة لسقوط الغيث ( خفيف – معتدل ) على المناطق الساحلية الممتدة من رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وترهونة ومسلاتة والجزء الشرقي لكل من الجبل الغربي وباطن الجبل ، ومن المتوقع فترة مساء وليل يوم الأربعاء ، أن يكون الغيث ( جيد – غزير ) بسبب السحب الرعدية على المناطق الممتدة من طرابلس حتى مصراتة ، ويكون يوم الخميس على مصراتة وسرت ، مع أحتمال ظهور الضباب يوم الخميس على بعض المناطق الجبلية.

بينما تكون درجات الحرارة نهاراً تتراوح ما بين ( 18 – 21 ) درجة مئوية ، بينما تكون ما بين ( 13 – 17 ) على المناطق الجبلية. الرياح شمالية غربية سرعتها نشطة إلى قوية ( 30 – 50 ) كم/س ، وتكون قوية على المناطق الساحلية يوم الأربعاء ( 50 – 70 ) كم/س. البحر يكون مضطرب إلى شديد الأضطراب على طول الساحل ( 2.5 – 4.5 ) متر.

ويشهد طقس مناطق الشمال الشرقي بدايةً من الليلة وفقاً للتقرير تكاثر السحب على سهل بنغازي والجانب الغربي من الجبل الأخضر ، مع أحتمال سقوط غيث ( خفيف ) ، بينما تكون الفرصة جيدة على فترات متفرقة خلال يومي الأربعاء والخميس ، لسقوط الغيث ( جيد – غزير ) على الخليج وسهل بنغازي والجزء الغربي من الجبل الأخضر ، مع خلايا رعدية أحياناً ، ويكون الغيث ( معتدل – جيد ) مع خلايا رعدية نهاية يوم الخميس على الجزء الشرقي من الجبل الأخضر وطبرق وأقصى الساحل الشرقي. كما يتوقع ظهور الضباب على الجبل الأخضر ، وتشكل السيول وجريان بعض الأودية.

وتكون درجات الحرارة نهاراً تتراوح ما بين ( 18 – 21 ) درجة مئوية ، بينما تكون ما بين ( 14 – 17 ) على الجبل الأخضر. الرياح غربية وشمالية غربية معتدلة السرعة ، تنشط على الخليج وسهل بنغازي والجبل الأخضر ، كما تنشط نهار الخميس على طبرق وأقصى الساحل الشرقي والبطنان والجغبوب والواحات ومرادة ، مما تسبب في أثارة الغبار ، بينما تكون نشطة إلى قوية ( 50 – 60 ) كم/س على الخليج. البحر يكون مضطرب إلى شديد الأضطراب ( 2.5 – 4 ) متر ، بينما يكون قليل الأضطراب على درنة وطبرق وأقصى الساحل الشرقي ( 1.5 – 2 ) متر ، ويكون خفيف الموج على خليج البومبه ( أقل من 1 متر ).

بينما يكون طقس مناطق الجنوب الغربي السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العاليا أحياناَ ، تتكاثر يوم الخميس سحب ركامية منخفضة بدون فاعلية على الحمادة والقريات والشويرف والجفرة. وتكون درجات الحرارة نهاراً تتراوح ما بين ( 19 – 22 ) درجة مئوية. الرياح شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة و المعتدلة ، تنشط يوم الخميس على الجفرة والقريات والشويرف مثيرة للغبار.

فيما يكون طقس مناطق الجنوب الشرقي السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العاليا أحياناَ. درجات الحرارة نهاراً تتراوح ما بين ( 23 – 25 ) درجة مئوية ، وتنخفض يوم الخميس ( 20 – 22 ). الرياح متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة ، تتحول يوم الخميس إلى شمالية غربية معتدلة. والله أعلم

المصدر/طقس.ليبيا